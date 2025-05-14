Цибулю саджає кожен городник, оскільки без цього овоча не обходиться більшість страв, пише 24 Канал. У вирощуванні та догляді цибуля є простою, тому задля кращого урожаю, потрібно лише підібрати їй правильних сусідів.

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Що посадити біля цибулі

Біля цибулі дачники радять саджати буряк та моркву. Таким чином не лише покращиться урожайність, але й овочі захищатимуть один одного від хвороб та шкідників.

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Чудовим сусідством стане полуниця та суниця. Для декого це може видатися, але якщо посадити культури разом, то це принесе чимало користі. Також рекомендують садити біля цибулі зелені листові салати та кріп.



Список культур, які корисно садити біля цибулі / Фото Pexels

Посаджені чебрець та ромашка допоможуть підвищити урожайність цибулі, а редис захистить цибулю від попелиці та кліща. Окрім того, радять садити огірки, які значно зменшують хворобливість цибулі.

Коли садити цибулю навесні та як підготувати грядку до посадки – читайте в нашому матеріалі.

Втім, зверніть увагу на те, що цибуля не любить, коли поруч посаджений горох, квасоля та спаржа. Не можна висаджувати неподалік перець, томати та кабачки. Ці рослини здатні забирати в цибулі поживні речовини, тому вона буде сильно хворіти.