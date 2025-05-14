Лук сажает каждый огородник, поскольку без этого овоща не обходится большинство блюд, пишет 24 Канал. В выращивании и уходе лук является простым, поэтому для лучшего урожая, нужно лишь подобрать ему правильных соседей.

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Что посадить возле лука

Возле лука дачники советуют сажать свеклу и морковь. Таким образом не только улучшится урожайность, но и овощи будут защищать друг друга от болезней и вредителей.

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Замечательным соседством станет клубника и земляника. Для некоторых это может показаться, но если посадить культуры вместе, то это принесет немало пользы. Также рекомендуют сажать возле лука зеленые листовые салаты и укроп.



Список культур, которые полезно сажать возле лука / Фото Pexels

Посаженные тимьян и ромашка помогут повысить урожайность лука, а редис защитит лук от тли и клеща. Кроме того, советуют сажать огурцы, которые значительно уменьшают болезненность лука.

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Впрочем, обратите внимание на то, что лук не любит, когда рядом посажен горох, фасоль и спаржа. Нельзя высаживать неподалеку перец, томаты и кабачки. Эти растения способны забирать у лука питательные вещества, поэтому он будет сильно болеть.