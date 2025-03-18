Найкраще цибулю висаджувати у квітні, та якщо сприятиме погода, то вдатися до посадки можна ще наприкінці березня, пише 24 Канал. Найкращою температурою для посадки цибулі вважається 10 градусів тепла.

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Підготовка грядки до посадки

Городники радять обирати ту ділянку, яку добре прогріває сонце. Її спочатку потрібно перекопати, а тоді додати 5 кілограмів гною чи компосту на 1 квадратний метр. Для кращого росту землю додатково можна удобрити фосфором та калієм. На 1 квадратний метр потрібно використовувати 30 грамів.



Найкращі поради для посадки цибулі / Фото Pexels

Цибулю варто садити на тій грядці, де раніше росли помідори, диня чи картопля. Не можна садити цибулю на одному й тому ж місці кілька років поспіль. Різні сорти цибулю мають різний термін дозрівання. Ріпчаста виросте за 90 днів, середньостигла – за 100 днів, пізній потрібно понад 120 днів. Зелена цибуля дозріває через 150 днів, а фіолетова – через 100 днів.

Правила посадки цибулі

У ґрунті потрібно зробити лунки глибиною 2 – 3 сантиметри на відстані 10 сантиметрів одна від одної. Цибулинки треба легенько вдавити в землю, щоб вони міцно зафіксувалися.

Зверніть увагу на ідеальні дні для посіву розсади. Саме місячний календар допоможе вам визначити вдалі та невдалі дні для роботи на городі.

Далі зверху потрібно присипати посаджену цибулю шаром землі. Вже від 7 до 14 днів цибуля повинна зійти. Тут все залежить від погодних умов й температури повітря.

Якщо урожай буде родити слабо, тоді можна скористатися послідом чи мінеральними добривами. Та якщо цибуля росте нормально, тоді додатково підживлення ґрунту не потрібно робити. Щоб овочі добре росли, не забувайте прополювати грядку від бур’янів та регулярно підливати цибулю.