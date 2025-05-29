Через неї на квітах з’явиться грибкова хвороба, яка спричинить появу червоних та коричневих плям на листках, стеблах та навіть квітах, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Ця хвороба призводить до виснаження рослини та погіршення зовнішньої привабливості. Іржа позбавляє троянду енергії, тому квіти будуть погано рости, відповідно затримається ріст куща, який не буде цвісти й поступово зів’яне. Якщо ви виявите хворобу на ранній стадії, то квіти буде набагато легше врятувати.

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Спочатку треба повністю видалити заражене листя й викинути подалі від саду, бо спори можуть почати вивільнятися вже навесні. Зберіть все й викиньте з найменшою ймовірністю поширення.



Іржу троянд можна легко вивести / Фото Pexels

Після етапу позбавлення інфекції, варто застосувати фунгіцид кожних 7 днів. Далі можна придбати засоби для обробки в магазині. Експерти кажуть, що одним з природних способів позбутися іржі – застосування олії.

До речі, раніше ми вже розповідали про одну популярну помилку, що псує цвітіння троянд.

Садівники досить часто використовують олію німу від зараження кліщами, грибками чи іншими хворобами рослин. Олія німу дистилюється з насіння дерева німу та є природним фунгіцидом. Дачники використовують її для лікування рослин впродовж багатьох років.

Втім, використовуючи цю олію треба бути обачними, бо в спекотну й суху погоду, коли температура повітря перевищує 25 градусів тепла, оскільки це може призвести до опіків листя.