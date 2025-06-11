24 Канал розкаже про основні причини, через які помідори гниють на кущі.

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Гниття помідор ще на кущі може свідчити про серйозні порушення в догляді.

1. Перелив або застій води

Найчастіша причина – надмірний полив або погано дренований ґрунт. Коріння томатів не любить "болота". Зайва волога спричиняє грибкові захворювання і гниль плодів. Тож, радимо поливати нечасто, але рясно, тільки під корінь, бажано вранці. Стежте, щоб ґрунт між поливами просихав.

2. Недостатня вентиляція

Густа посадка томатів або вирощування в теплицях без належного провітрювання створює ідеальні умови для поширення грибків.



Найпоширеніші причини, чому гниють помідори на кущі / Фото Unsplash

3. Недостаток кальцію (вершинна гниль)

Одна з найпоширеніших проблем – темні плями на нижній частині плода. Це ознака дефіциту кальцію, а не інфекція. У такому випадку радимо підживлювати томати кальцієвмісними добривами (наприклад, нітратом кальцію) і не допускати різких коливань вологості.

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4. Зараження грибковими хворобами

На жаль, серед причин можуть бути специфічні хвороби. До прикладу, фітофтороз, альтернаріоз, сіра гниль – усе це захворювання, що починаються з плям і закінчуються гниллю. Обробляйте кущі профілактично фунгіцидами або народними засобами (настій часнику, сироватка з йодом).

5. Переспілі плоди, які не зірвали вчасно

Часто томати починають псуватись просто через те, що довго висять на кущі. Тому радимо збирати врожай регулярно та не залишати перестиглі плоди довше, ніж треба.

Щоб уникнути гнилі на томатах, слід уважно ставитися до кожного етапу догляду: від підживлення до захисту від хвороб. Помідори віддячать щедрим, здоровим урожаєм тим, хто створить їм комфортні умови.