Щоб уникнути втрати врожаю, важливо знати, чому помідори чорніють і як цьому запобігти. Відповіді на всеі ці питання знає 24 Канал.

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Чому помідори чорніють: основні причини

На це є декілька причин: від хвороб, які уражають рослини, до неправильного догляду. Ось основні з них:

Вершинна гниль. Це найпоширеніша причина чорних плям на плодах, які зазвичай виникають на нижній частині томата. Причиною є дефіцит кальцію або порушення водного балансу в ґрунті.

Це найпоширеніша причина чорних плям на плодах, які зазвичай виникають на нижній частині томата. Причиною є дефіцит кальцію або порушення водного балансу в ґрунті. Фітофтороз. Грибкове захворювання, яке вражає листя, стебла й плоди. Спочатку з'являються темні плями, що швидко поширюються, особливо у вологу погоду.

Грибкове захворювання, яке вражає листя, стебла й плоди. Спочатку з'являються темні плями, що швидко поширюються, особливо у вологу погоду. Неправильний полив. Надмірне або нерегулярне зволоження ґрунту викликає стрес у рослин і провокує розвиток хвороб.

Надмірне або нерегулярне зволоження ґрунту викликає стрес у рослин і провокує розвиток хвороб. Заражене насіння або ґрунт. Грибки або бактерії можуть потрапити в ґрунт із залишків рослин або неякісного насіння.

Що робити, щоб помідори не чорніли

Дотримуйтесь режиму поливу

Поливайте помірно, але регулярно. Краще поливати рідко, але глибоко – 2 – 3 рази на тиждень.



Чому помідори чорніють та як цього уникнути / Фото Unsplash

Підгодовуйте кальцієм

Додавайте до ґрунту добрива з кальцієм: доломітове борошно, яєчна шкаралупа, кальцієва селітра. Проводьте обприскування кальцієвими препаратами (наприклад, хелатом кальцію).

Зміцнюйте імунітет рослин

Використовуйте біопрепарати або стимулятори росту (типу гумату калію, циркону). Уникайте загущення посадок – забезпечте вентиляцію між кущами.

Також радимо обробити насіння перед посадкою. Для цього ідеально підійде марганцівка або спеціальні засоби. Натомість радимо уникати свіжого гною, хлоровмісних добрив та надмірної кількості попелу, щоб не нашкодити рослинам.

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Як ми бачимо, чорні плями на помідорах – не вирок, а сигнал до дії. Регулярний догляд, контроль за вологістю, підживлення кальцієм і профілактика хвороб допоможуть уникнути гнилі й зберегти ваш урожай.