Якщо ви хочете переконатися, що насіння кавунів та динь, посаджене на городі, проросте, потрібно дуже уважно поставитися до того, коли ж ви його садите, повідомляє 24 Канал.

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Коли садити дині та кавуни у 2025 році?

Чимало дачників вірять, що місячний цикл має серйозний вплив на ріст різних рослин – зокрема й кавунів та динь. І тому намагаються обрати максимально вдалий день для посіву саме відповідно до місячного календаря.

Зокрема, у червні цього року садити кавуни та дині можна у такі дні – 2, 8 – 9, 11 – 14, 21 – 23, 26, 29 число.

Втім, все ж передусім потрібно зважати на інший фактор – на погоду. Насіння і дині, і кавуна не переносить морозу та перепадів температур. Тож посадки можна починати тільки тоді, коли настане постійне тепло, а земля прогріється.

До слова, раніше ми розповідали, у яких місцях ніколи не можна садити огірки – вони не дадуть урожаю.

Цьогоріч в Україні весна видалася холодною, тож буде незайвим відкласти посадку і кавунів, і динь аж до початку червня. Ті ж вимоги стосуються і пересадки динь та кавунів на постійне місце.



Кавуни варто садити у червні / Фото Pexels

Як підготувати насіння кавунів до посадки?

Перед посівом насіння і кавунів, і динь рекомендують провести кілька підготовчих заходів, що допоможуть отримати кращий урожай:

калібрування – замочіть насіння у сольовому розчині. На одну склянку теплої води потрібно додати 50 грамів солі. Те насіння, що спливе, садити не варто;

– замочіть насіння у сольовому розчині. На одну склянку теплої води потрібно додати 50 грамів солі. Те насіння, що спливе, садити не варто; прогрівання та замочування – нагрійте воду до 50 – 60 градусів, а тоді занурте насіння в неї на 5 годин. Після цього його потрібно обробити розчином марганцівки;

– нагрійте воду до 50 – 60 градусів, а тоді занурте насіння в неї на 5 годин. Після цього його потрібно обробити розчином марганцівки; загартовування – помістіть насіння в холодильник на кілька годин, або ж чергуйте холод та тепло протягом 6 годин.

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Такі прості і невигадливі процедури допоможуть насінню краще сходити та стати більш стійким до несприятливих умов та хвороб.