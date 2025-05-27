Огірки важливо висадити на місці, де вони отримуватимуть достатньо сонця та матимуть гарно дренований ґрунт, інакше вони не зможуть вирости великими та виростити плоди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Тож ділимося переліком місць, де огірки точно садити не варто.

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Поряд з іншими гарбузовими

Уникайте посадки огірків біля інших гарбузових культур – наприклад, поряд з динями, кабачками та гарбузами. Рослини цієї родини приваблюють однакових шкідників та хвороби, а це може зробити ваші огірки надзвичайно вразливими та хворобливими.

Окрім того, всі ці рослини мають однакові вимоги до ґрунту, і це змусить їх конкурувати за поживні речовини та воду.

Вітряні райони

Ще одне місце, де точно не варто садити огірки – це те, де немає захисту від вітру. Вітряні та відкриті місця можуть призвести до розриву листя, в'янення та інших пошкоджень.

Вітер може бути особливо шкідливим для огірків, які кріпляться до шпалер – тоді є ризик, що вітер пошкодить не тільки плоди, але й саму рослину.

Місця з великою кількістю води

Огірки мають поверхове коріння, що схильне до грибкових захворювань. А це значить, що вам потрібно тримати ваші рослини якомога далі від великої кількості води та вологості.

Якщо ви посадите їх на місці, де вода зазвичай накопичується після поливу та дощу, це може призвести до різних хвороб та гниття коренів.



Огірки не люблять багато води / Фото Pexels

Місця без освітлення

Як і більшість овочевих рослин, огірки для процвітання потребують від шести до восьми годин повного сонця. Посадка у затінених місцях біля стін будівлі, парканів чи високих дерев може суттєво знизити урожайність та якість огірків.

До речі, раніше ми вже розповідали, де не можна садити помідори, аби не залишитися без врожаю.

Надто маленькі грядки

Огірки – це виткі рослини, що можуть швидко захоплювати простір, на якому їх садять. І вирощування огірків на надто маленькій ділянці може призвести до затримки росту рослин та утворення плодів. Також це зменшить потік повітря та зробить рослини вразливими до грибків.