Чтобы избежать потери урожая, важно знать, почему помидоры чернеют и как это предотвратить. Ответы на все эти вопросы знает 24 Канал.

Смотрите также Сажайте арбузы и дыни в эти дни июня: вырастут очень большими

Почему помидоры чернеют: основные причины

На это есть несколько причин: от болезней, которые поражают растения, до неправильного ухода. Вот основные из них:

Вершинная гниль. Это самая распространенная причина черных пятен на плодах, которые обычно возникают на нижней части томата. Причиной является дефицит кальция или нарушение водного баланса в почве.

Это самая распространенная причина черных пятен на плодах, которые обычно возникают на нижней части томата. Причиной является дефицит кальция или нарушение водного баланса в почве. Фитофтороз. Грибковое заболевание, которое поражает листья, стебли и плоды. Сначала появляются темные пятна, быстро распространяющиеся, особенно во влажную погоду.

Грибковое заболевание, которое поражает листья, стебли и плоды. Сначала появляются темные пятна, быстро распространяющиеся, особенно во влажную погоду. Неправильный полив. Чрезмерное или нерегулярное увлажнение почвы вызывает стресс у растений и провоцирует развитие болезней.

Чрезмерное или нерегулярное увлажнение почвы вызывает стресс у растений и провоцирует развитие болезней. Зараженные семена или почва. Грибки или бактерии могут попасть в почву из остатков растений или некачественных семян.

Что делать, чтобы помидоры не чернели

Соблюдайте режим полива

Поливайте умеренно, но регулярно. Лучше поливать редко, но глубоко – 2 – 3 раза в неделю.



Почему помидоры чернеют и как этого избежать / Фото Unsplash

Подкармливайте кальцием

Добавляйте в почву удобрения с кальцием: доломитовая мука, яичная скорлупа, кальциевая селитра. Проводите опрыскивание кальциевыми препаратами (например, хелатом кальция).

Укрепляйте иммунитет растений

Используйте биопрепараты или стимуляторы роста (типа гумата калия, циркона). Избегайте загущения посадок – обеспечьте вентиляцию между кустами.

Также советуем обработать семена перед посадкой. Для этого идеально подойдет марганцовка или специальные средства. Зато советуем избегать свежего навоза, хлорсодержащих удобрений и чрезмерного количества золы, чтобы не навредить растениям.

Кстати, найти удобрения по лучшим ценам можно на Prom. А еще саженцы, грунт, инвентарь и куча всего для огорода. Еще и доставка с подпиской "Для своих" будет бесплатная.

Как мы видим, черные пятна на помидорах – не приговор, а сигнал к действию. Регулярный уход, контроль за влажностью, подкормка кальцием и профилактика болезней помогут избежать гнили и сохранить ваш урожай.