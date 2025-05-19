Если вы высаживаете рассаду помидоров на огороде, уже знаете, что это дело достаточно ответственное. И для того, чтобы кусты выросли большими и здоровыми, а впоследствии порадовали большим урожаем, нужно изрядно постараться, сообщает 24 Канал.

Интересно Ни за что не сажайте эти 5 цветов возле дома: только создадите себе проблемы

Чем подкормить лунку перед посадкой помидоров?

Когда наступает время пересаживать рассаду в открытый грунт, нужно позаботиться о правильных удобрениях. И есть несколько вариантов, которые могут пригодиться:

Древесная зола . Она является богатым источником калия и фосфора, поэтому помогает укрепить корневую систему помидоров и защитить их от болезней.

. Она является богатым источником калия и фосфора, поэтому помогает укрепить корневую систему помидоров и защитить их от болезней. Шелуха лука. Она является природным антисептиком, поэтому рассаду гораздо реже будут поражать различные вредители.

Она является природным антисептиком, поэтому рассаду гораздо реже будут поражать различные вредители. Суперфосфат . Развитие корней и плодов будет происходить благодаря ему в разы быстрее.

. Развитие корней и плодов будет происходить благодаря ему в разы быстрее. Компост или перегной. Это органическое удобрение может насытить почву большим количеством питательных веществ и микроэлементов, а также улучшает его структуру.

Есть еще несколько правил, которых советуют придерживаться, если хотите получить обильный и быстрый урожай. В случае, если кислотность участка почвы, где вы собираетесь сажать помидоры, повышенная, стоит провести известкование. Внесите фосфорные и калийные удобрения, разбросайте их на поверхности почвы, а после этого перекопайте.



Помидоры нужно подкормить перед посадкой / Фото Pexels

До речі, знайти підживлення для помідорів за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет. А з підпискою "Для своїх" доставка – безкоштовна.

Можно подкормить растения перепревшим птичьим пометом – ведь в его составе есть и азот, и другие питательные микроэлементы.

А вот за три недели до посадки советуют внести на грядку 300 граммов костной муки на один квадратный метр, или же за неделю до посадки полить участок настоем птичьего помета.

Но при посадке томатов нужно учесть не только подкормки, но и место посадки. Ранее мы уже рассказывали, возле каких растений ни за что нельзя сажать помидоры.

Но есть и несколько удобрений, которых лучше избегать во время посадки помидоров, ведь они принесут больше вреда, чем пользы. Вот они: