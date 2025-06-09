Хитрости, которые помогут ускорить покраснение помидоров, читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Сажайте арбузы и дыни в эти дни июня: вырастут очень большими
Советы, которые помогут помидорам быстрее покраснеть
- Во-первых, стоит ограничить полив, особенно во второй половине лета. Избыток влаги способствует росту зеленой массы, но тормозит созревание плодов.
- Во-вторых, важно прищипнуть верхушки кустов – это позволит растению сосредоточиться на плодах, а не на росте.
- Также рекомендуется удалить часть листвы, что затеняет помидоры. Больше света – быстрее покраснение.
- Еще один лайфхак – положить рядом с зелеными помидорами уже спелые: они выделяют этилен, природный газ, который стимулирует созревание.
Опытные огородники также советуют осторожно прокалывать плодоножки зубочисткой или слегка надрезать корни лопатой – это вызывает стресс у растения и ускоряет созревание.
Советы, которые помогут помидорам быстрее покраснеть / Фото Unsplash
Благодаря этим простым методам ваши помидоры быстрее наберут яркий цвет и станут сладкими и сочными. А для того, чтобы помидоры росли большими и мускулистыми, советуем добавлять древесную золу, суперфосфат, компост и шелуху лука в качестве подкормки.
Кстати, найти удобрения по лучшим ценам можно на Prom. А еще саженцы, грунт, инвентарь и куча всего для огорода. Еще и доставка с подпиской "Для своих" будет бесплатная.