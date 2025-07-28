Цього року травень був дещо холодним та дощовим, тож якщо ви пізніше посадили картоплю, то лише зараз вона починає цвісти, пише 24 Канал з посиланням на "Добрі новини".

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Чим підживити картоплю у липні?

Коли цвіте картопля, то це означає, що під землею формуються та ростуть бульби. У цей час культуру потрібно підживити поживними речовинами й забезпечити вологою. Підгодівля є дуже важливою, бо вона впливає на ріст бульбів, які мають всі шанси вирости більшими, солодшими та навіть краще зберігатися всю зиму.

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Дачники рекомендують у липні внести добриво, яке називається "амофос". Тут важливо не плутати назву з нітроамофоскою чи діамофоскою. В амофосі міститься маленька частина азоту та багато фосфору, який є необхідний для картоплі.



Добриво чудово впливає на ріст бульбів / Фото Pexels

Під час цвітіння овочів, фосфор є ключовим елементом. Суперфосфат діє поступово, оскільки фосфор може дійти до картоплі вже аж на момент викопування, от амофос швидко входить в дію. Засіб чудово підходить для тих, хто садить картоплю на одному й тому ж місці з року в рік. На такій ділянці ґрунт має низький вміст поживних речовин, а добриво допомагає картоплі отримати всі необхідні елементи.

Дачники рекомендують вносити амофос після дощу. Потрібно по 1 – 2 чайні ложки розкинути під кожен кущ. Якщо ж дощу давно не було, то 0,5 кілограма добрива можна розвести у 200-літровій бочці та поливати картоплю по 5 літрів на кожен кущ.

До слова, фітофтороз – поширене грибкове захворювання томатів, яке уражає рослини у вогку та прохолодну погоду, тому профілактичне обприскування є важливим. Як вивести фітофтору – читайте в матеріалі.

Цей простий засіб забезпечить гарний урожай. Вчасне його застосування подарує великі та смачні бульби.