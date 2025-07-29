Чтобы спасти розы от загнивания и продлить их цветение еще на несколько недель, стоит воспользоваться простым методом, пишет 24 Канал со ссылкой на "Добрые новости".

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Как спасти розы от гниения?

Сначала розам надо дать высохнуть. Когда на улице облачно, а солнце еще не активное, то можно слегка стряхнуть влагу с бутонов и листьев. Избавиться от лишней влаги еще можно с помощью мягкой щетки, или рукой в перчатке. Все действия должны быть легкими, чтобы не повредить лепестки розы.



Розы не любят застоя влаги / Фото Pexels

Таким образом удастся уберечь розы от появления серой гнили, которая появляется от избыточной влаги и густых кустов.

Когда стряхнете все капли от дождя, дальше стоит проветрить кусты роз. Если они загущены, то после дождя надо поднять нижние ветви деревянными подпорками или даже обрезать лишние листья. Такое проветривание является вспомогательным, особенно у основания, где чаще всего зависает влага.

После этого кусты роз можно подкормить, но удобрения не стоит применять сразу после дождя. Когда корни насыщены влагой, то могут получить ожог. Через 2 – 3 дня внесите калийно-фосфорную подкормку, которая будет стимулировать новую волну бутонизации.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как пересадить куст розы.

Эти несколько шагов обеспечат розам цветение вплоть до осени. Они не загниют, не почернеют, и даже после дождливого лета будут цвести еще и августе и сентябре.