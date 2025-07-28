Дать вашим розам "второе дыхание" можно правильными подкормками, внесенными вовремя, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. И на удобрения даже не придется тратить деньги – ведь все, что вам нужно, уже, скорее всего, есть у вас дома.

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Чем подкормить розы?

Первое, что стоит учесть при посадке роз – это выбор правильного места. Ведь если посадить их на неподходящем участке, даже самые лучшие удобрения уже не спасут ситуацию. Убедитесь, что на месте, где растут ваши розы, есть хорошо дренированная почва и на нее попадает достаточно солнечного света.

Если это не так, ранее мы уже рассказывали, как пересадить куст розы.

Розы стремятся к солнечному свету, и без него пышного цветения совсем и ожидать, поэтому стремитесь сажать их в месте, где они будут получать лучи по крайней мере 6 часов в сутки. Также старайтесь избегать почвы, в которой застаивается вода – из-за этого может начаться гниение корней, и роза не только прекратит цветение, но и погибнет.



Розам нужно обеспечить хорошие условия / Фото Pexels

Но кроме этих двух простых условий, конечно же, нужно позаботиться и об удобрениях. Для обильного цветения цветы нуждаются в фосфоре – и существует немало природных подкормок, которые содержат этот элемент. И одно из них – это самая обычная банановая кожура. Она также богата на калий, который помогает цветам быть яркими и пышными.

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Кожуру нужно просто измельчить и закопать под кустом – и это элементарное действие обеспечит вам обильное цветение на целое лето. Кроме того, в банановой кожуре можно найти и другие полезные витамины, что нужны розам для цветения – например калий и железо. И это делает их прекрасным доступным средством для подкормки розария.