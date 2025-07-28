Дати вашим трояндам "друге дихання" можна правильними підживленнями, внесеними вчасно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. І на добрива навіть не доведеться витрачати гроші – адже все, що вам потрібно, вже, скоріш за все, є у вас вдома.

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Чим підживити троянди?

Перше, що варто врахувати під час посадки троянд – це вибір правильного місця. Адже якщо посадити їх на невідповідній ділянці, навіть найкращі добрива вже не врятують ситуацію. Переконайтеся, що на місці, де ростуть ваші троянди, є добре дренований ґрунт та на неї потрапляє вдосталь сонячного світла.

Якщо це не так, раніше ми вже розповідали, як пересадити кущ троянди.

Троянди прагнуть сонячного світла, і без нього пишного цвітіння геть і очікувати, тож прагніть садити їх у місці, де вони будуть отримувати промені принаймні 6 годин на добу. Також намагайтеся уникати ґрунту, в якому застоюється вода – через це може початися гниття коріння, і троянда не тільки припинить цвітіння, але й загине.



Трояндам потрібно забезпечити хороші умови / Фото Pexels

Але окрім цих двох простих умов, звісно ж, потрібно подбати і про добрива. Для рясного цвітіння квіти потребують фосфору – і існує чимало природних підживлень, які містять цей елемент. І одне з них – це звичайнісінька бананова шкірка. Вона також багата на калій, який допомагає квітам бути яскравими та пишними.

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Шкірку потрібно просто подрібнити та закопати під кущем – і ця елементарна дія забезпечить вам рясне цвітіння на ціле літо. Окрім того, у банановій шкірці можна знайти й інші корисні вітаміни, що потрібні трояндам для цвітіння – як-от калій та залізо. І це робить їх чудовим доступним засобом для підживлення розарію.