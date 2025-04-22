Троянди можна знайти практично всіх кольорів, розмірів та видів – деякі з них розростаються у пишні кущі, інші можна без проблем вирощувати у контейнерах, повідомляє 24 Канал. Та для того, аби троянди довго тішили вас своїм цвітінням, потрібно вміти проводити пересадку цих рослин.

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Як правильно пересадити троянду на інше місце?

Перше, що потрібно зробити – це обрати правильну ділянку. Нове місце для троянд має бути сонячним та захищеним від вітру, а ґрунт має бути родючим, добре дренованим та мати нейтральну кислотність. Перед посадкою обов'язково підготуйте саджанці, замочіть їхні корені у воді чи розчині кореневину на кілька годин. Усі пошкоджені корінчики потрібно відрізати.

Посадкова яма має бути висотою приблизно у 60 сантиметрів та шириною у 50 сантиметрів. На дно ями досвідчені садівники викладають приблизно 5 – 10 сантиметрів дренажного матеріалу, як-от керамзиту. Після цього яму потрібно засипати сумішшю мінеральних добрив, дернової землі, крейди, перепрілого коров'яка та попелу.

Саджанець поміщайте в яму, розправте йому коріння та переконайтеся, що точка щеплення перебуває на 3 – 4 сантиметри над рівнем ґрунту. Після пересадки троянду потрібно рясно полити, а тоді замульчувати торфом чи компостом.

До речі, обережними потрібно бути не тільки під час пересадки троянд. Раніше ми вже розповідали про найгірше підживлення для квітів, від якого точно варто відмовитися.

Зважайте, що старі кущі троянд пересаджувати можна, але процедура ця буде досить ризикованою, тож підходити до цього потрібно з обережністю. Старі кущі мають більш розвинену кореневу систему, яку можна легко пошкодити під час викопування. Окрім того, старі рослини будуть складніше приживатися на новому місці.



Троянди потрібно пересаджувати обережно / Фото Pexels

Як пересадити троянду в контейнері?

Найкращий час для пересадки троянд – починаючи з середини січня, адже ці квітучі рослини починають знову рости, коли навесні повертаються м'які температури. Також можна пересадити троянди і влітку, та перед цим їх потрібно сильно обрізати. Якщо забезпечити їх достатньою кількістю води, вони вже незабаром знову почнуть утворювати пагони.

Зважайте, що троянди в контейнерах досить швидко ростуть, і в якийсь момент їм може стати тісно у старому горщику. В такому випадку потрібно обрати інший, більший контейнер з дренажними отворами, аби вода вільно стікала.

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Горщик потрібно наповнити дренажем та землею. Перед посадкою троянди занурте кореневу грудку у воду – тримайте коріння над водою, поки бульбашки повітря не перестануть підійматися.

Після пересадки троянду потрібно добре полити. А через три місяці контейнерну троянду можна підживити спеціальним добривом, аби стимулювати ріст коренів та утворення квітів.