Як і всі ваші рослини, троянди потребують особливого догляду для цвітіння та росту. І одне ключове завдання, яке потрібно виконати вже зараз, може стимулювати появу навіть більшої кількості квітів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Як доглядати за трояндами у липні та серпні?

Троянди – це надзвичайно популярний вибір серед садівників, і недарма – адже можна обрати чимало різних кольорів та сортів – і вони миттєво додають розкіш будь-якому відкритому простору. Окрім того, троянди не такі складні у догляді, як може здатися на перший погляд. Достатньо виконувати кілька простих дій, і вони цвістимуть знову і знову.

Отож, є одне просте завдання, з яким влітку краще не баритися – і зараз саме ідеальний час для його виконання. Живцювання троянд – це ідеальний спосіб продовжити життя рослини та створити навіть красивіші квіти.

Та для того, аби розмножити троянди, потрібно знати чіткий алгоритм дій. Найкраще живцювати молоді пагони, поки троянди ще цвітуть, але й не зовсім нові. Живці вкорінюються не дуже швидко, але вони менш схильні до в'янення, тож додаткові зусилля точно варті нагороди.



Живцювання троянд варто проводити влітку / Фото Pexels

Як обрати живці троянд?

Не варто брати гілки з самої верхівки куща – вони надто м'які, і тому не будуть найкращим вибором. А ось якщо ви опуститеся вниз, знайдете вже твердіші гілки, які все ще залишаються гнучкими – і саме вони вам потрібні. Зріжте гілку під кутом над брунькою, а тоді спустіться приблизно на 10 – 15 сантиметрів та зробіть ще один зріз, цього разу під кутом у 90 градусів.

До слова, раніше ми вже розповідали, що потрібно робити з трояндами після дощу, аби врятувати їх від гниття.

Приготуйте суміш піску та компосту та видаліть усе листя з живця, залишивши всього два листочки на самій верхівці. Колючки також видаляйте, адже вони лише заважатимуть під час посадки. Розмістіть живці по краю горщика, обприскавши їх водою, а тоді накрийте прозорим поліетиленовим пакетом, аби зберегти вологість. Вже за кілька тижнів живці почнуть вкорінюватися.