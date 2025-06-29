Не все шторы можно бросать в стиральную машину, поскольку они громоздкие и деликатные, а высокая температура может повредить ткань, пишет 24 Канал.

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Как легко отстирать шторы

Прекрасно отстирать шторы можно благодаря обычному уксусу и пищевой соде. Они способны удалить плохой запах и утилизировать пыль и шерсть. Уксус дезодорирует шторы, оставляя их свежими и чистыми.

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После того, как вы их снимете с карниза, замочите в миске холодной воды со стаканом уксуса. После того, как ткань будет полностью пропитана, постирайте их в этой воде, а потом выкрутите и повесьте на свежий воздух.



Копеечные средства легко отстирают шторы / Фото Pexels

При необходимости, к воде можно добавить еще соду. Она понадобится в том случае, если на шторах есть пятна. Нужно будет посыпать их средством и немного потереть. Чтобы освежить шторы, их можно постирать в обычной мыльной воде. Также подойдет порошок или специальное средство от пятен, если они есть на шторах и их нужно отстирать.

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Если же ткань позволит их постирать в стиральной машинке, то выберите деликатный режим и минимальный отжим. Благодаря этому шторы не будут сильно помятыми, поэтому вам удастся легко их погладить.