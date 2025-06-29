Не всі штори можна кидати в пральну машину, оскільки вони громіздкі й делікатні, а висока температура може пошкодити тканину, пише 24 Канал.

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Як легко відіпрати штори

Чудово відіпрати штори можна завдяки звичайному оцту та харчовій соді. Вони здатні видалити поганий запах та утилізувати пилюку й шерсть. Оцет дезодорує штори, залишаючи їх свіжими та чистими.

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Після того, як ви їх знімете з карнизу, замочіть в мисці холодної води зі склянкою оцту. Після того, як тканина буде повністю просочена, поперіть їх у цій воді, а тоді викрутіть та повісьте на свіже повітря.



Копійчані засоби легко відперуть штори / Фото Pexels

За потреби, до води можна додати ще соду. Вона знадобиться в тому випадку, якщо на шторах є плями. Потрібно буде посипати їх засобом й трохи потерти. Щоб освіжити штори, їх також можна попрати у звичайній мильній воді. Також підійде порошок чи спеціальний засіб від плям, якщо вони є на шторах і їх потрібно відіпрати.

До речі, раніше ми вже пояснювали, як можна очистити брудні кросівки, аби вони виглядали, як новенькі.

Якщо ж тканина дозволить їх випрати в пральній машинці, то оберіть делікатний режим та мінімальний віджим. Завдяки цьому штори не будуть сильно пом’ятими, тож вам вдасться легко їх випрасувати.