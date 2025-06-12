Чимало хімічних засобів здатні пошкодити взуття, тому замість них можна скористатися натуральними засобами, які чудово відновлюють вигляд кросівок, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Чим почистити кросівки від бруду

Оцет та харчова сода здатні видалити стійке забруднення з кросівок. Спочатку треба зняти з кросівок шнурівки, та прибрати поверхневий бруд старою зубною щіткою. Після поверхневого чищення, можна розпочинати глибоке відмивання.

Шнурівки помістіть у воду з оцтом, розвівши їх в однакових пропорціях. Щіткою протріть їх та повісьте сушитися на сонце. Таке просте очищення зробить їх білосніжними.

Далі можна зосередитися на чищенні взуття. Щоб відмити бруд, потрібно зробити пасту зі столової ложки харчової соди, столової ложки оцту та столової ложки гарячої води.



Відчистити кросівки дуже легко / Фото Pexels

Цей засіб потрібно втирати в кросівки круговими рухами, а потім взуття виставити на сонце. Паста здатна прибрати всі плями з взуття та зробити кросівки знову ідеально чистими.

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Для того, щоб позбутися неприємного запаху зсередини взуття, потрібно зняти устілки й покласти в пакет з харчовою содою так, щоб вона їх повністю покривала. Зав’яжіть пакет та залишіть на ніч, а вже вранці ніяких сторонніх ароматів не буде. Брудні устілки можна випрати за допомогою мила та води, але простіше їх замінити на нові.