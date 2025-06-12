Многие химические средства способны повредить обувь, поэтому вместо них можно воспользоваться натуральными средствами, которые прекрасно восстанавливают вид кроссовок, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Чем почистить кроссовки от грязи

Уксус и пищевая сода способны удалить стойкое загрязнение с кроссовок. Сначала надо снять с кроссовок шнуровки, и убрать поверхностную грязь старой зубной щеткой. После поверхностной чистки, можно начинать глубокое отмывание.

Шнурки поместите в воду с уксусом, разведя их в одинаковых пропорциях. Щеткой протрите их и повесьте сушиться на солнце. Такое простое очищение сделает их белоснежными.

Далее можно сосредоточиться на чистке обуви. Чтобы отмыть грязь, нужно сделать пасту из столовой ложки пищевой соды, столовой ложки уксуса и столовой ложки горячей воды.



Отчистить кроссовки очень легко / Фото Pexels

Это средство нужно втирать в кроссовки круговыми движениями, а затем обувь выставить на солнце. Паста способна убрать все пятна с обуви и сделать кроссовки снова идеально чистыми.

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Для того, чтобы избавиться от неприятного запаха изнутри обуви, нужно снять стельки и положить в пакет с пищевой содой так, чтобы она их полностью покрывала. Завяжите пакет и оставьте на ночь, а уже утром никаких посторонних ароматов не будет. Грязные стельки можно постирать с помощью мыла и воды, но проще их заменить на новые.