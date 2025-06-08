Для некоторых людей стирка новой одежды перед ношением вообще не подлежит обсуждению, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. И это правило предварительной стирки раньше было очень актуальным, когда одежду чаще красили и обрабатывали менее контролируемыми химикатами. И это нужно стирать одежду перед ношением и сейчас?

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Нужно ли стирать новую одежду после покупки?

Стирка перед ношением одежды сейчас, если она новая – это уже не такая обязательная процедура, как раньше. Впрочем, она все еще помогает удалить все остатки красителей и других неизвестных веществ, которые могут раздражать кожу или перенестись на другие ткани.

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И сейчас аргумент в пользу стирки новой одежды вытекает из принципа "лучше перестраховаться, чем потом жалеть". Поэтому вот несколько причин, чтобы постирать одежду перед ношением:

Остатки химикатов и обработка тканей . Чтобы одежда на полках выглядела свежей, или не жмакалась во время доставки, иногда на ней используют обработку, что предотвращает возникновение складок и помятостей.

. Чтобы одежда на полках выглядела свежей, или не жмакалась во время доставки, иногда на ней используют обработку, что предотвращает возникновение складок и помятостей. Не полностью высохшие красители, . Темный деним, яркие вещи или насыщенные принты могут растечься во время стирки, а иногда еще и попадают на кожу и мебель. Предварительная стирка может предотвратить появление пятен.

. Темный деним, яркие вещи или насыщенные принты могут растечься во время стирки, а иногда еще и попадают на кожу и мебель. Предварительная стирка может предотвратить появление пятен. Вы не знаете, где была одежда. Даже если одежда выглядит безупречно, она могла пройти достаточно долгий путь от заводских цехов, транспортных коробок до полок магазинов и в конце концов вашего шкафа.

Но несмотря на то, что все эти причины являются весомыми для уборки одежды, это уже не так просто, как раньше. Достижения в производственных стандартах и красителях делают правило о стирке одежды скорее рекомендацией, что не так уж и важна для определенных вещей.



Одежду перед ношением можно постирать / Фото Pexels

Немало одежды уже имеют отметки "предварительно выстиранная", или "предварительно усаженная". Если это так, тогда одежда уже, вероятно, прошла процесс очистки, и из нее удалили лишний краситель и смягчили ткань.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, как можно правильно почистить кроссовки, чтобы они не испортились.

Кроме того, можно не беспокоиться о предварительной стирке с верхней одеждой и свитерами – особенно такие, на этикетках которых обозначено, что они могут очищаться только в химчистке.

Но если вы все же решили постирать свою новую одежду, вот несколько основных советов по этому поводу: