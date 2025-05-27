Борьба с вредителями на огороде может быть непростой и затяжной, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Но вы можете помочь себе, если высадите возле помидоров несколько полезных трав и пряностей.

Интересно 5 мест в квартире, где не стоит класть телевизор: обратите на это внимание

Базилик

Многие травы, и базилик в частности, можно легко выращивать, и они могут предоставить немало преимуществ в борьбе с вредителями. И базилик – это отличное средство отпугивания не только тли, но и паутинного клеща и трипсов.

Повреждения паутинным клещом могут проявляться в виде волнистого покрытия листьев или пожелтения. Если не обрабатывать помидоры от вредителей вовремя, кожура плодов может повредиться, а сами они – испортиться еще на кусте. Но посадка базилика рядом поможет этого избежать.

Кстати, найти семена по лучшим ценам можно на Prom. А еще саженцы, грунт, инвентарь и куча всего для огорода. Еще и доставка с подпиской "Для своих" будет бесплатная.

Настурция

Это красивое растение на самом деле может стать настоящей ловушкой для тли. Она считает стебли этих растений привлекательными, ведь сок настурции довольно сладкий, и тле он нравится.

Таким образом, вы можете посадить настурцию далеко от помидоров, и тогда вредители захватят ее, минимизируя влияние на помидоры.

Бархатцы

Яркое цветение бархатцев и их неприхотливость в уходе делают эти растения любимцем многих садоводов. Кроме того, их можно высадить в междурядьях помидоров. Так вы не только украсите огород и участок, но и защитите кусты от различных болезней и вредителей, ведь последние считают запах бархатцев очень неприятным.



Бархатцы могут отпугнуть вредителей / Фото Pexels

Чеснок

Чеснок можно использовать как естественный способ отпугнуть паутинного клеща. Сильный запах растения отпугивает этих вредителей. Кроме того, чеснок – это очень неприхотливое в уходе и морозостойкое растение, которое легко выращивать. А некоторые головки чеснока можно откладывать с каждого урожая для выращивания в следующем году.

И все же к месту посадки растений стоит быть внимательными. Ранее мы уже рассказывали, где никогда нельзя сажать помидоры.

Укроп

Аромат укропа настолько приятный, что можно выращивать это растение уже только ради него. Впрочем, он также может стать и естественным средством против различных вредителей, например тля и капустная моль.