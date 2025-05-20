Кроссовки являются любимой обувью мужчин и женщин, пишет 24 Канал. Несмотря на наличие других моделей обуви, именно кроссовки все мы носим чаще всего. Однако постоянное ношение такой обуви требует тщательной очистки.

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Не всегда очистка обычной щеткой является эффективной, поэтому стоит бросать обувь стирать в машинку. Однако надо обязательно придерживаться рекомендаций, чтобы обувь не расклеилась или не повредилась. Есть несколько ошибок, которые приводят к порче обуви, поэтому о них надо помнить.

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Проверяйте обувь перед стиркой

Перед тем, как бросить обувь в стиральную машину, проверьте хорошо ли держится подошва. Если нет, то лучше не бросать кроссовки стирать, поскольку длительное вращение барабана только ускорит процесс отклеивания. Такие кроссовки надо стирать вручную.

Неправильный режим

Выберите в стиральной машинке специальный режим для обуви. Если техника не оснащена такой функцией, тогда кроссовки лучше всего стирать в деликатном режиме.

Отжим

Не стоит для обуви включать сильный отжим, потому что кроссовки просто потрескаются. Лучше всего установить скорость, которая не будет превышать отметки 600 отжиманий.



Правильная стирка кроссовок является очень важной / Фото Pexels

Температура

Для того, чтобы кожа на кроссовках не потрескалась, их надо стирать в температуре 30 градусов. Если загрязнения значительно сложные, тогда стоит использовать ручную стирку.

Как правильно бросать кроссовки в стиральную машинку

Перед загрузкой кроссовок в стиральную машинку, надо очистить протектор от маленьких камешков. Стельки и шнуровки также надо вытянуть, потому что в машинке они могут повредиться.

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Как сушить обувь

Сушить обувь в стиральной машинке не рекомендуется, поскольку она может легко испортиться. Нельзя их сушить на змейке в ванной комнате или на батарее, потому что высокая температура приведет к деформации подошвы. Кроссовки надо высушивать на свежем воздухе.