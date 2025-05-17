Чтобы убрать неприятный запах из стиральной машинки, понадобится одно средство, которое есть на кухне у каждого, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Джека Каллагана.

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Как очистить стиральную машинку

Очищать технику надо начиная с фильтра и лотка для моющего средства. Сначала хорошо промойте их мыльной водой, а потом нанесите немного уксуса. Все ненадолго оставьте, а потом очистите щеткой.

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Резиновый уплотнитель тоже надо опрыскать уксусом и накрыть сверху салфеткой из микрофибры. Все нужно оставить на час. Для мытья дверей и петель тоже надо использовать уксус, а дальше запустить горячий цикл стирки без вещей. Внутрь в барабан надо добавить уксус и соду. Таким образом машинка очистится и будет хорошо пахнуть.



Стиральную машину очистить достаточно легко / Фото Pexels

После стирки дверцу стиральной машинки надо оставлять открытой, чтобы лишняя влага высохла. Глубокую очистку стиральной машинки нужно проводить раз в один – три месяца.

Кстати, ранее мы рассказывали об основных причинах, почему ваша ванная выглядит такой грязной.

Именно уксус является эффективным натуральным средством для чистки, а еще плюсом является то, что он достаточно доступен. Его можно использовать для мытья посудомоечной машины, для растворения известкового налета или жира.