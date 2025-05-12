Тонкий слой пыли на унитазе, немного налета на подоконнике, пыль в углу – и это довольно привычная картина для многих ванных комнат, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Причин такого количества пыли и грязи в комнате может быть немало – и нужно найти их для того, чтобы устранить.

Интересно Два прибора съедают четверть электричества в доме: о них знают единицы

Мертвые клетки кожи

Это неприятно, но это правда – независимо от того, где вы нашли пыль, преимущественно она состоит из отмерших частей кожи, поэтому логично, что ее можно так много зайти в комнате, где после душа вы вытираетесь полотенцем или используете пемзу для ног.

Волосы

Если вы привыкли расчесывать волосы в ванной комнате, не стоит и удивляться, что волосы и отмершие клетки кожи головы также попадают в состав пыли. Кроме того, есть волосы, которые удаляются во время бритья.

Независимо от того, или волосы длинные, или короткие, они также могут легко выпадать и прилипать к различным поверхностям.

Грязь и мусор

Конечно же, нельзя также забывать и о разнообразном мусоре и грязи, что попадает в ванную комнату на ногах, одежде и даже с домашними животными. Все, что вы заносите внутрь, сочетается с естественной пылью, приумножая ее.

Кстати, чистоту важно поддерживать не только в ванной, но и во всем доме. Ранее мы уже рассказывали, что нужно убирать ежедневно для идеального порядка в доме.

Влажность

Между раковиной, душем и туалетом в ванной комнате используется достаточно много воды, что делает комнату чрезвычайно влажной средой. Сама влага не создает пыль, но она помогает сбивать частицы вместе и заставляет их быстрее прилипать к поверхности.

Поэтому частицы пыли становятся более заметными, по сравнению с сухими комнатами, где пыль просто летает в воздухе, а не оседает.



Влажность в ванной приводит к накоплению пыли / Фото Pexels

Мыльный налет и остатки моющих средств

Если ваша ванная комната не все время сияет чистотой, тогда точно есть части раковины, ванной и душа, на которых образуется мыльный налет, или оседают остатки шампуней, кондиционеров и гелей для душа. Эти поверхности, как правило, липкие – а значит, хорошо улавливают и собирают пыль.

Вытяжка

Вытяжку запускают для того, чтобы уменьшить влажность в комнате и, к сожалению, это может привести к увеличению количества пыли. Вентилятор удаляет водяной пар из воздуха и поверхностей, и вместе с ним засасывает также и пыль из комнаты.

Если вентилятор регулярно не чистить, пыль начнет собираться на лопастях, и когда вы будете включать вытяжку, она будет выбрасывать его обратно на поверхности ванной.