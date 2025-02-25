В вашем доме точно есть два прибора, которые самостоятельно "съедают" больше, чем четверть электричества – и о них обычно даже не задумываются, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Какие приборы в доме потребляют больше всего электричества?

Многим может казаться, что больше всего потребляют электричества стиральные машины, или бойлеры, но на самом деле больше всего на счета за электроэнергию влияют привычные всем телевизор и компьютер – они занимают 28% от электричества, потребляемого ежемесячно.

Например, компьютер, если использовать его ежедневно в течение 5 часов, будет тратить до 20 кВт-ч в месяц или даже больше. Примерно столько же потребляет и телевизор. Также стоит учитывать то, что у мощных геймерских компьютеров и больших телевизоров потребление электричества может быть даже больше – до 80 и 30 кВт-ч соответственно.



Некоторые приборы потребляют очень много электроэнергии / Фото Pexels

Именно поэтому эксперты советуют выключать эти приборы из розетки, когда вы ими не пользуетесь. А для максимальной экономии также советуют использовать ноутбук, а не компьютер.

Вот еще несколько приборов, которые потребляют много энергии в доме:

холодильник;

стиральная машина;

электрочайник.

Последний прибор, кстати, потребляет от 10 до 22 кВт-ч электричества в месяц. Между тем микроволновая печь за тот же период в среднем потребляет примерно вдвое меньше электроэнергии.

Обратить внимание нужно также и на фен – этот безобидный на первый взгляд прибор, если использовать его всего час в неделю, может занять от 2,5 до 5,5 кВт-ч.