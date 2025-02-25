У вашому домі точно є два прилади, які самотужки "з'їдають" більше, ніж чверть електрики – і про них зазвичай навіть не замислюються, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Які прилади в домі споживають найбільше електрики?

Багатьом може здаватися, що найбільше споживають електрики пральні машини, чи то бойлери, але насправді найбільше на рахунки за електроенергію впливають звичні усім телевізор та комп'ютер – вони займають 28% від електрики, що споживається щомісяця.

Наприклад, комп'ютер, якщо використовувати його щодня протягом 5 годин, витрачатиме до 20 кВт·год на місяць чи навіть більше. Приблизно стільки ж споживає і телевізор. Також варто зважати на те, що у потужних геймерських комп'ютерів і великих телевізорів споживання електрики може бути навіть більшим – до 80 та 30 кВт·год відповідно.



Деякі прилади споживають дуже багато електроенергії / Фото Pexels

Саме через це експерти радять вимикати ці прилади з розетки, коли ви ними не користуєтеся. А для максимальної економії також радять використовувати ноутбук, а не комп'ютер.

Ось ще кілька приладів, які споживають багато енергії в домі:

холодильник;

пральна машина;

електрочайник.

Останній прилад, до речі, споживає від 10 до 22 кВт·год електрики на місяць. Тим часом мікрохвильова піч за той самий період в середньому споживає приблизно вдвічі менше електроенергії.

Звернути увагу потрібно також і на фен – цей невинний на перший погляд прилад, якщо використовувати його всього годину на тиждень, може зайняти від 2,5 до 5,5 кВт·год.