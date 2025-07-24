Не завжди для чистки дивана потрібно використовувати дорогі хімічні засоби, пише 24 Канал з посиланням на Express. Позбутися неприємних запахів на дивані можна завдяки харчовій солі та ефірній олії.

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Як вивести поганий запах з дивану?

Харчова сода відома тим, що швидко поглинає запах, а ефірна олія залишає після себе гарний запах. Сода вбирає в себе вологу та поганий запах, тому вона не просто його маскує, як освіжувач повітря. Окрім того, сода розщеплює жири та бруд, які є на тканині, тож це ще додаткова можливість покращити вигляд дивану.

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Для виведення запаху та плям потрібно приготувати засіб. Вам знадобиться 120 грамів харчової соди, 25 крапель ефірної олії, тепла вода. Спочатку розчиніть у воді соду, а тоді додайте ефірну олію. У вас повинна вийти суміш густої пасти.



Ці поради допоможуть відчистити диван / Фото Pexels

Цим засобом обробіть диван та залишіть на 30 хвилин. За цей час сода вбере увесь бруд та поганий запах. Після зазначеного часу приберіть все щіткою чи пропилососьте.

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В іншому випадку, можна не утворювати засіб, а просто посипати диван содою й залишити на кілька годин або на ніч, а вже після цього пропилососити диван, щоб прибрати всю соду. Щоб видалити запах сечі потрібно скористатися господарським чи дігтярним милом.