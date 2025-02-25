Многие украинцы ежемесячно пытаются сократить свои счета за воду и сэкономить деньги – и даже не подозревают, сколько же воды тратит их стиральная машинка, сообщает 24 Канал.

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Сколько воды потребляет стиральная машина?

В зависимости от размера барабана и класса, потребление воды стиральной машиной может очень существенно отличаться. Кроме того, на показатель влияет и программа стирки, которую вы выбираете.

В среднем на нагрузку в 5 килограммов сухого белья расходуется примерно 45 – 60 литров воды. С таким количеством жидкости стиральная машина может и постирать вашу одежду, и прополоскать ее.

Что делать, чтобы стиральная машина использовала меньше воды?

Для того, чтобы сэкономить немного денег на счетах за воду, вы можете отказаться от такой функции, как дополнительное полоскание, что предусмотрено в некоторых циклах стирки. Учитывайте то, что обычно режимы стирки рассчитаны так, что потребности в дополнительном полоскании вообще нет.



Стиральная машина может потреблять много воды / Фото Pexels

Кроме того, нужно знать и о том, какие режимы потребляют меньше воды:

без подогрева воды;

эко;

быстрая стирка;

стандартная стирка;

половина загрузки.

Почему стиральная машина потребляет слишком много воды?

Иногда случается так, что в документах к стиральной машине указано одно количество воды, что ее должен потреблять прибор, а на деле получаются совсем другие показатели. И на это могут быть разные причины.

Но прежде всего нужно разобраться, как понять, что стиральная машина потребляет много воды? Для этого загляните в документы, выдаваемые с техникой и проверьте, сколько воды должно сливать и подавать устройство.

После этого найдите опцию предназначенную для ускоренной стирки и замерьте показания, что выдает счетчик. Так можно вычислить, или стиральная машинка вас не "обманывает".

И если вы все же заметили сбой, тогда можно провести несколько манипуляций, чтобы сэкономить воду. В частности, если разница не очень большая, примерно литров в 15,советуют использовать более быстрые программы стирки.

А вот если машинка "врет" сильно – тогда нужно обратиться к мастеру, ведь, скорее всего, прибор сломан.