Для того, чтобы приблизить свой дом к идеальной чистоте, оказывается, не нужно прилагать слишком много усилий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Достаточно будет перенять несколько важных и достаточно простых привычек.

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Сразу убирайте вещи

Конечно, такое случается со всеми: тарелки забыли убрать со стола после обеда, а после позднего возвращения домой одежда осталась висеть на спинке стула. Вот только если превращать это в привычку, очень быстро дом приобретет захламленный вид.

Зато для того, чтобы вернуть использованные предметы туда, откуда вы их взяли, вам нужно всего несколько дополнительных секунд. И это небольшое действие, если выполнять его каждый раз, может существенно повлиять на чистоту вашего дома.

Найдите время для ежедневной уборки

Это не значит, что вам нужно мыть пол каждый день или браться за чистку плиты и вытяжки. Достаточно будет 15 минут в день, чтобы сложить игрушки, убрать вещи со столешниц и выполнить несколько других мелких задач, которые позволят вам на следующее утро проснуться в чистом доме.

Всегда убирайте беспорядок

Если вам не нравится перебирать вещи часами, чтобы выяснить, какие из них стоит выбросить, эксперты советуют избавляться от хлама сразу же после того, как вы на него наталкиваетесь, а не ждать для этого особого случая.

Меняйте декор

Вместо того, чтобы выставить все ваши любимые безделушки и сувениры одновременно, сосредоточьтесь на нескольких, что будут иметь особое место у вас на полке. Со временем вы можете изменить их на другие, и так в вашем доме всегда будет царить опрятность и чистота. Кроме того, это поможет обновлять интерьер и создавать свежую атмосферу.



Декора в комнатах не должно быть слишком много / Фото Pexels

Группируйте предметы

Если вещи в вашем доме выходят из-под контроля и занимают все больше места, стоит попробовать сгруппировать их по категориям. Это поможет проще и эффективнее их убирать, а также вы быстрее заметите хлам и сможете от него избавиться.

Придерживайтесь принципа "один пришел, один ушел"

Покупать новые вещи – это всегда приятно, но в какой-то момент в вашем доме просто не хватит места для них. Поэтому старайтесь балансировать это, выбрасывая старые вещи, когда находите для них замену. Например, если вы купили новую футболку, время избавиться от старой, что уже не подходит по размеру или износилась слишком сильно.

Начинайте с малого

Каждый раз, когда вам нужно выполнить масштабную задачу по организации или очистке дома, старайтесь разбивать его на меньшие цели – тогда вы можете лучше контролировать их и выполнять. И как только вы пройдете половину пути, вы удивитесь, насколько проще стало то сложное задание, на которое было страшно и смотреть раньше!