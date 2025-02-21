Для того, аби наблизити свій дім до ідеальної чистоти, виявляється, не потрібно докладати аж надто багато зусиль, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Достатньо буде перейняти кілька важливих і досить простих звичок.

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Відразу прибирайте речі

Звісно, таке трапляється з усіма: тарілки забули забрати зі столу після обіду, а після пізнього повернення додому одяг залишився висіти на спинці стільця. Ось тільки якщо перетворювати це на звичку, дуже швидко дім набуде захаращеного вигляду.

Натомість для того, аби повернути використані предмети туди, звідки ви їх взяли, вам потрібно всього кілька додаткових секунд. Та ця невелика дія, якщо виконувати її кожного разу, може суттєво вплинути на чистоту вашої оселі.

Знайдіть час для щоденного прибирання

Це не значить, що вам потрібно мити підлогу кожного дня чи братися за чищення плити та витяжки. Достатньо буде 15 хвилин на день, аби скласти іграшки, прибрати речі зі стільниць та виконати кілька інших дрібних завдань, які дозволять вам наступного ранку прокинутися в чистому домі.

Завжди прибирайте безлад

Якщо вам не подобається перебирати речі годинами, аби з'ясувати, які з них варто викинути, експерти радять позбуватися мотлоху відразу ж після того, як ви на нього натрапляєте, а не чекати для цього особливої нагоди.

Змінюйте декор

Замість того, аби виставити усі ваші улюблені дрібнички та сувеніри водночас, зосередьтеся на кількох, що матимуть особливе місце у вас на полиці. З часом ви можете змінити їх на інші, і так у вашому домі завжди пануватиме охайність і чистота. Окрім того, це допоможе оновлювати інтер'єр та створювати свіжу атмосферу.



Декору у кімнатах не має бути надто багато / Фото Pexels

Групуйте предмети

Якщо речі у вашому домі виходять з-під контролю і займають дедалі більше місця, варто спробувати згрупувати їх за категоріями. Це допоможе простіше та ефективніше їх прибирати, а також ви швидше помітите мотлох та зможете його позбутися.

Дотримуйтеся принципу "один прийшов, один пішов"

Купувати нові речі – це завжди приємно, але в якийсь момент у вашому домі просто забракне місця для них. Тож намагайтеся балансувати це, викидаючи старі речі, коли знаходите для них заміну. Наприклад, якщо ви купили нову футболку, час позбутися старої, що вже не підходить за розміром чи зносилася надто сильно.

Починайте з малого

Кожного разу, коли вам потрібно виконати масштабне завдання з організації чи очищення дому, намагайтеся розбивати його на менші цілі – тоді ви можете краще контролювати їх та виконувати. І щойно ви пройдете половину шляху, ви здивуєтеся, наскільки простішим стало те складне завдання, на яке було страшно й дивитися раніше!