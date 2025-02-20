Многие ошибочно думают, что обрезка деревьев проводится только осенью и весной. Но на самом деле опытные садоводы знают, что такая процедура принесет немало пользы и зимой, сообщает 24 Канал.

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Какие деревья нужно обрезать в феврале?

Опытные садоводы подсказывают, что для того, чтобы достичь лучшего урожая и оздоровить растение, нужно провести зимнюю обрезку деревьев. Впрочем, такую процедуру можно проводить не со всеми растениями – а начать прежде всего со старых, крепких и обильноплодоносящих деревьев.

А вот молодые и слабые растения подвергайте обрезке последними – в конце зимы или уже в марте. В январе и в начале февраля вместо этого проводят обрезку для фруктовых деревьев – груш, яблонь, вишен и слив. А вот в конце февраля ту же процедуру проводят с персиками, айвой и абрикосом.

Огородники также подсказывают, что зимой можно смело обрезать и малину – даже в холодное время года кустарник чувствует себя хорошо и может пережить обрезку ради формирования кроны и прореживания ветвей.



Зимой нужно обрезать плодовые деревья / Фото Pexels

Зато с виноградом стоит быть осторожнее: оптимальным временем для обрезки этого куста считается все же плюсовая температура. Поэтому перед тем, как обрезать старые и больные побеги, убедитесь, что заморозки уже закончились. Иначе же лоза может стать очень хрупкой, будет ломаться или даже полностью засохнет.

Как правильно обрезать плодовые деревья зимой?

В общем методика обрезки фруктовых деревьев достаточно похожа, поэтому если вы изучите правила для одного вида, легко сможете применить их и для других. Вот основные этапы обрезки: