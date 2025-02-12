Для корректной работы стиральной машины нужно прежде всего разобраться, куда заливать кондиционер и порошок, и для чего нужен еще и третий загадочный отсек в лотке, сообщает 24 Канал. Так вы сможете на полную использовать функции своего прибора.
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Зачем в стиральной машине три отсека?
Все отделы в лотке для моющих средств подписаны или обозначены цифрами, или другими значками – в соответствии с маркой вашей стиральной машины.
- Первый отсек обозначают буквой А, или арабской цифрой 1. Он используется только тогда, когда в цикле вы выбрали предварительную стирку или замачивание белья – оно нужно для того, чтобы максимально эффективно удалить застарелые пятна. Если замачивание не предусмотрено, сыпать туда порошок не нужно. Предназначен этот отсек только для сыпучих моющих средств.
- Второй отсек обозначается буквой В, или же цифрой 2. Это – основной отдел в лотке для порошка, и именно туда нужно засыпать моющее средство во время любого режима стирки.
- Третий отсек обозначается значком "звездочка" или "цветок" – он предназначен для того, чтобы заливать кондиционер и ополаскиватель, а также другие дополнительные средства для стирки. Кондиционер можно добавить в отсек перед стиркой или прямо в процессе – важно только сделать это до того, как машина начнет набирать воду для полоскания.
Путать отсеки не стоит – ведь в таком случае машина выстирает ваши вещи с кондиционером, а потом прополощет их с порошком.
Можно ли сыпать порошок в барабан?
Многие люди не используют отсеки и засыпают моющее средство прямо в барабан. Впрочем, немало производителей утверждают, что делать так не стоит. Порошок может не раствориться и остаться на ваших вещах. А если он еще и содержит цветные гранулы, тогда может еще и подкрасить ваше белье.
Порошок не стоит сыпать в барабан / Фото Pexels
К тому же так вы не сэкономите порошок, а только потратите его больше, чем нужно.
Куда лить очиститель для стиральной машины?
Вы уже точно знаете, что стиральные машины нуждаются в уходе и периодической чистке от накипи, грибка и плесени. Засыпать или лить этот очиститель нужно в отсек для порошка, то есть второй. После этого запустите цикл стирки, но без белья внутри.