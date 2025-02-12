Для коректної роботи пральної машини потрібно передусім розібратися, куди заливати кондиціонер та порошок, і для чого потрібний ще й третій загадковий відсік в лотку, повідомляє 24 Канал. Так ви зможете на повну використати функції свого приладу.

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Навіщо у пральній машині три відсіки?

Усі відділи в лотку для мийних засобів підписані чи позначені цифрами, або ж іншими значками – відповідно до марки вашої пральної машини.

Перший відсік позначають літерою А, або ж арабською цифрою 1. Він використовується тільки тоді, коли в циклі ви обрали попереднє прання чи замочування білизни – воно потрібне для того, аби максимально ефективно видалити застарілі плями. Якщо замочування не передбачено, сипати туди порошок не потрібно. Призначений цей відсік тільки для сипучих мийних засобів.

позначають літерою А, або ж арабською цифрою 1. Він використовується тільки тоді, коли в циклі ви обрали попереднє прання чи замочування білизни – воно потрібне для того, аби максимально ефективно видалити застарілі плями. Якщо замочування не передбачено, сипати туди порошок не потрібно. Призначений цей відсік тільки для сипучих мийних засобів. Другий відсік позначається літерою В, або ж цифрою 2. Це – основний відділ у лотку для порошку, і саме туди потрібно засипати мийний засіб під час будь-якого режиму прання.

позначається літерою В, або ж цифрою 2. Це – основний відділ у лотку для порошку, і саме туди потрібно засипати мийний засіб під час будь-якого режиму прання. Третій відсік позначається значком "зірочка" чи "квітка" – він призначений для того, аби заливати кондиціонер та ополіскувач, а також інші додаткові засоби для прання. Кондиціонер можна додати у відсік перед пранням чи прямо у процесі – важливо тільки зробити це до того, як машина почне набирати воду для полоскання.

Плутати відсіки не варто – адже у такому випадку машина випере ваші речі з кондиціонером, а потім прополоще їх із порошком.

Чи можна сипати порошок в барабан?

Чимало людей не використовують відсіки та засипають мийний засіб прямо в барабан. Втім, чимало виробників стверджують, що робити так не варто. Порошок може не розчинитися і залишитися на ваших речах. А якщо він ще й містить кольорові гранули, тоді може ще й підфарбувати вашу білизну.



Порошок не варто сипати в барабан / Фото Pexels

До того ж так ви не заощадите порошок, а тільки витратите його більше, ніж потрібно.

Куди лити очищувач для пральної машини?

Ви вже точно знаєте, що пральні машини потребують догляду та періодичного чищення від накипу, грибка та плісняви. Засипати чи лити цей очищувач потрібно у відсік для порошку, тобто другий. Після цього запустіть цикл прання, але без білизни всередині.