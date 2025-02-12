Кухня має бути організована так, аби кожен простір приносив користь та не "простоював", повідомляє 24 Канал. І тому так важливо розібратися, навіщо ж у духовки є цей нижній ящик.

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Для чого потрібні ящики в духовці?

Якщо ви прямо зараз зазирнете на кухню, то, скоріш за все, помітите в самому низу плити, під духовою піччю, відносно невеликий ящик. Ось тільки для чого він призначений? На диво, близько 90% господинь не використовують його так, як задумувалося виробниками.

Чимало людей взагалі забувають про нього, і тому він стоїть пустий, а інші ж складають туди посуд, що не влазить у інші шухляди. Та застосування у цієї шафки має бути зовсім інше.

Початкове призначення шухляди полягало у тому, аби підтримувати температуру у страв, що ви щойно приготували, або ж щоб розігріти їжу під час роботи духової печі. Коли вироблялася духовка, виробники передбачали, що тільки-то приготовані страви будуть ставити у шафу під духовку. Так ви не будете витрачати місце на плиті та все ще зможете використовувати конфорки.

А їжа таким чином не охолоне, навіть якщо ви приготували її трохи зарано. В цьому ящику досить довго зберігається висока температура, хоч вона й не підіймається до тих самих показників, що у самій духовці.



Ящик під духовкою потрібний для розігрівання їжі / Фото Pexels

Тож якщо ви не хочете зайвий раз використовувати мікрохвильову піч, краще не забувати про цю корисну шухляду. Також в неї можна ставити і тарілки з готовою їжею – так ви збережете їх теплими під час приготування іншої страви.

Існує також думка, що ящик потрібний для того, аби захистити підлогу від тепла у духовій печі, проте це не так. Проти цієї теорії свідчить те, що для захисту підлоги використовуються спеціальні прошарки, а також для цього залишають невеликий порожній простір між дном плити та підлогою.

Окрім того, деякі моделі плит випускаються і взагалі без такого відсіку, а плитка та ламінат все ще не страждають від високих температур.

Загалом використання теплового ящика під плитою все ще залишається на ваш розсуд. Та все ж є кілька предметів, які класти в нього точно не варто: