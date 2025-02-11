Дуже неприємно помітити, що соковите листя рослини починає поволі втрачати колір, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Флорен". І якщо ви хочете врятувати свою квітку, важливо зрозуміти, чому вона почала жовтіти.

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Чому в заміокулькаса жовтіє листя

Причин пожовтіння може бути кілька, і визначити її правильно дуже важливо – адже від цього залежатимуть і зміни у догляді за рослиною, які вам потрібно буде внести.

Ось кілька основних причин засихання листя:

неправильний полив;

незбалансований температурний режим;

пошкоджені корені.

Окрім того, почати жовтіти заміокулькас може також і з природних причин. Попри те, що рослина росте повільно, вона все ще не позбавлена від процесу відмирання старих пагонів. Іноді відростки втрачають забарвлення і просто відпадають, не завдаючи жодної шкоди рослині. Тож якщо ви бачите нові паростки на рослині, не варто перейматися через те, що деякі старі відмирають.

Також листя заміокулькаса може покритися іржавими плямами, якщо ви виставили рослину на відкрите сонце – у такому випадку повернути колишню красу рослині не вийде ніяк.



Заміокулькас потребує правильного догляду / Фото Pexels

Що робити з заміокулькасом, коли він жовтіє?

Перш за все, потрібно усунути причину пожовтіння. Якщо ви порушили режим поливу, достатньо буде відкоригувати його, і листки знову засяють глянцевим зеленим блиском. Зважайте, що пожовтіння може відбутися і через недостатній, і через надмірний полив.

Але якщо ви випадково перелили рослину, доведеться вжити більш радикальних заходів. Перезалитий заміокулькас потрібно негайно витягнути з горщика, оглянути корені та видалити усі частини бульби, що почали підгнивати.

Робіть це акуратно, а перед поверненням рослини до вазона просушіть оголені ділянки коренів. Потім присипте пошкоджені ділянки деревним вугіллям та підготуйте свіжу суміш ґрунту для посадки.

А ось якщо листя жовтіє через пошкодження коренів – іноді це трапляється під час пересадки рослини чи розпушування ґрунту – тоді потрібно скористатися стимуляторами росту.