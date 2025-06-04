Через необережність найчастіше забруднюються речі від кави, пише 24 Канал з посиланням на Express. Попри те, що плями від кави є найскладнішими, від них можна позбутися, незалежно від того, – свіжа це пляма чи стара.

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Як вивести пляму від кави

Добре виводить пляму суміш з оцту, засобу для миття посуду й води. Потрібно змішати оцту з теплою водою по одній склянці й додати столову ложку засобу для миття посуду.

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Перед обробкою пляму треба змочити, а тоді нанести на забруднену ділянку розчин й втерти в тканину. Цей домашній засіб здатен швидко та ефективно прибрати небажану пляму.



Копійчані засоби виводять плями з одягу / Фото Pexels

Щоб посилити дію виведення плями, суміш треба залишити на одязі на одну годину, а далі випрати в пральній машинці.

Для білих речей можна скористатися пастою на основі соди й води. У вас має вийти густа консистенція, яку потрібно нанести на пляму й залишити на всю ніч, а вранці випрати в холодній воді. Цей засіб допоможе також позбутися жирних плям та будь-яких інших забруднень.

До слова! З часом килим набуває поганого запаху й виглядає не дуже свіжо. У нашому матеріалі ми розповіли, як легко й швидко його почистити.

Також для білих речей можна використати перекис водню. Засіб треба нанести на пляму, залишити на годину, а тоді випрати в пральній машині.