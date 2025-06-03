Щоб дзеркало правильно працювало, його потрібно повісити в належному місці, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
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Де треба вішати дзеркало вдома
Езотерики кажуть, що від розташування залежить успіх та щастя у вашому житті.
Зліва від входу
Це місце вважається найкращим для дзеркала, оскільки в такому положенні здатне привертати в життя господарів позитивну енергію.
У вітальні
Фахівці радять розмістити дзеркало у вітальні, щоб примножити достаток. Воно може бути навпроти столу, родинних фото чи гарного краєвиду за вікном. Втім, слідкуйте за тим, щоб в дзеркалі не відображався безлад, оскільки це може привернути хаос у життя.
Дзеркало можна вішати у вітальні / Фото Pexels
Кухня
Це місце є досить несподіваним, але кажуть, що якщо повісити дзеркало навпроти холодильника, чи столу з їжею, то це створить ілюзію достатку. Чим багатшим буде відображення в дзеркалі, тим більші шанси на фінансове благополуччя. Слідкуйте лише за тим, щоб дзеркало не було в пилюці, оскільки це блокує позитивну енергію.
Де не можна вішати дзеркало вдома
Навпроти дверей
Не можна, щоб дзеркало висіло навпроти входу. Таким чином замість того, щоб залучати позитивну енергію в дім, дзеркало буде відбивати її назад.
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Спальня
Не можна розміщувати дзеркало навпроти ліжка, бо уві сні людське відображення ламає потоки енергії, а це призводить до безсоння, тривог й втрати везіння.