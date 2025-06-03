Чтобы зеркало правильно работало, его нужно повесить в надлежащем месте, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Где надо вешать зеркало дома

Эзотерики говорят, что от расположения зависит успех и счастье в вашей жизни.

Слева от входа

Это место считается лучшим для зеркала, поскольку в таком положении способно привлекать в жизнь хозяев положительную энергию.

В гостиной

Специалисты советуют разместить зеркало в гостиной, чтобы приумножить достаток. Оно может быть напротив стола, семейных фото или хорошего вида за окном. Впрочем, следите за тем, чтобы в зеркале не отражался беспорядок, поскольку это может привлечь хаос в жизнь.



Зеркало можно вешать в гостиной / Фото Pexels

Кухня

Это место является достаточно неожиданным, но говорят, что если повесить зеркало напротив холодильника, или стола с едой, то это создаст иллюзию достатка. Чем богаче будет отражение в зеркале, тем больше шансов на финансовое благополучие. Следите лишь за тем, чтобы зеркало не было в пыли, поскольку это блокирует положительную энергию.

Где нельзя вешать зеркало дома

Напротив дверей

Нельзя, чтобы зеркало висело напротив входа. Таким образом вместо того, чтобы привлекать положительную энергию в дом, зеркало будет отражать ее обратно.

К слову! Со временем ковер приобретает плохой запах и выглядит не очень свежо. В нашем материале мы рассказали, как легко и быстро его почистить.

Спальня

Нельзя размещать зеркало напротив кровати, потому что во сне человеческое отражение ломает потоки энергии, а это приводит к бессоннице, тревог и потери везения.