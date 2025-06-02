Для улучшения вида ковра, понадобится немного свободного времени и использования одного из эффективных домашних средств, пишет 24 Канал со ссылкой на Марту Стюарт.

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Перед чисткой тщательно пропылесосьте ковер, чтобы убрать весь мусор, волосы и шерсть, которые могут мешать очистке. Предлагаем 5 простых способов, которые помогут вернуть свежесть ковра.

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Очистка содой

Сода прекрасно поглощает запахи, поэтому хорошо подходит для очистки ковров. Для дезорирования нужно просеять ее через сито во избежание комков, а потом посыпать на ковер. Лучше всего оставить ее на ковре на всю ночь или на несколько часов. После этого надо только пропылесосить ковер.

Очистка уксусом

Уксус хорошо удаляет запахи и убивает бактерии на коврах. Для раствора нужно смешать одну часть уксуса с двумя частями теплой воды в пульверизаторе. Средство легко распылите на участки, которые имеют плохой запах. Оставьте на 15 минут, а тогда промокните излишки полотенцем, чтобы убрать запах уксуса.



Ковер можно легко освежить / Фото Pexels

Очистка борной кислотой

Борная кислота эффективно удаляет плохой запах с ковров, однако использовать ее надо с осторожностью. Смешайте равные части борной кислоты и соды, посыпьте эту смесь на ковер и вотрите в волокна. Смесь оставьте на 15 минут, при этом избегая контакта детей и животных. Далее пропылесосьте ковер от остатков соды и борной кислоты.

Очистка лимоном

Лимон хорошо устраняет плохие запахи благодаря цитрусовому аромату. Выжмите сок лимонов и разведите с водой в пульверизаторе. Затем распылите средство на ковер и дайте высохнуть естественным путем. После высыхания надо пропылесосить, чтобы поднять волокна.

К слову! Не всегда все можно пылесосить. В нашем материале мы рассказали, что именно нельзя пылесосить, чтобы не повредить технику.

Очистка водкой

Водка убивает бактерии в ковре и нейтрализует запахи. Налейте водку без запаха в пульверизатор, распылите на ковер и подождите 15 минут. После высыхания все неприятные запахи исчезнут.