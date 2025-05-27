Некоторый мусор может нанести вред девайсу, поэтому его лучше подметать веником, чем собрать пылесосом, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Пылесос является незаменимым помощником, поскольку за несколько минут способен убрать дом и сделать его чистым. Мало кто задумывается над тем, что есть такой мусор, который ни в коем случае нельзя собирать пылесосом, поэтому эксперты составили список, с которым должны ознакомиться все.

Остатки стекла

Если дома что-то разбилось, то стекло лучше подметать и пропылесосить только крошечные остатки. Большие осколки стекла могут повредить пылесос и порвать мешок.

Земля

В случае, если после пересадки вазона рассыпался грунт на ковер, то его лучше подмести. Пылесос может затолкать землю в ковер, а грунт забить фильтр, который придется менять. Надо всего лишь аккуратно подмести грунт щеткой и собрать на совок, чтобы он не остался на ковры и не образовал пятен.

Нельзя также собирать на пылесос мокрую соль, сахар или кофе, поскольку они также способны забить фильтр, аналогично как грунт.



Пылесосом нельзя все собирать / Фото Pexels

Опилки, песок, зола

После ремонта в доме может быть много песка, золы или опилок. Их нельзя пылесосить, потому что только приведет к забиванию пылесоса. Все стоит убрать с помощью совка для уборки и веника.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, как можно легко отмыть пятна с матраса без лишних проблем.

Мелкие предметы

Очень мелкие предметы способны нанести серьезный вред пылесосу, поскольку приведут к поломке внутренней трубки. Именно поэтому такие безделушки стоит подметать и выбросить в мусорное ведро. Особенно это касается скрепок или шпилек.