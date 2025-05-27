Деяке сміття може завдати шкоди девайсу, тому його краще позамітати віником, ніж зібрати пилососом, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Читайте також Мають потужну енергетику: в які дні можна й треба прибирати вдома

Пилосос є незамінним помічником, оскільки за кілька хвилин здатен прибрати дім та зробити його чистим. Мало хто задумується над тим, що є таке сміття, яке в жодному разі не можна збирати пилососом, тому експерти склали список, з яким мають ознайомитися всі.

Залишки скла

Якщо вдома щось розбилося, то скло краще позамітати й пропилососити лише крихітні залишки. Більші осколки скла можуть пошкодити пилосос й порвати мішок.

Земля

У випадку, якщо після пересадки вазона розсипався ґрунт на килим, то його краще позамітати. Пилосос може заштовхати землю в килим, а ґрунт забити фільтр, який доведеться міняти. Треба всього лише акуратно підмести ґрунт щіткою й зібрати на совок, щоб він не залишився на килими й не утворив плям.

Не можна також збирати на пилосос мокру сіль, цукор чи каву, оскільки вони також здатні забити фільтр, аналогічно як ґрунт.



Пилососом не можна все збирати / Фото Pexels

Тирса, пісок, зола

Після ремонту в оселі може бути багато піску, золи чи тирси. Їх не можна пилосити, бо лише призведе до забиття пилососа. Все варто прибрати за допомогою совка для прибирання та віника.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, як можна легко відмити плями з матраца без зайвих проблем.

Дрібні предмети

Дуже дрібні предмети здатні завдати серйозної шкоди пилососу, оскільки призведуть до ламання внутрішньої трубки. Саме тому такі дрібнички варто позамітати й викинути у відро для сміття. Особливо це стосується скріпок чи шпильок.