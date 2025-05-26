За народними прикметами, не всі дні підходять для прибирання вдома, пише 24 Канал. Кожен день тижня має особливу енергетику, на яку потрібно звертати увагу.

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У які дні не можна прибирати вдома

Кажуть, що якщо почати прибирання в неправильні дні, то є велика ймовірність вимести разом зі сміттям з власного дому щастя, радість, добробут й накликати низку усіляких проблем.

Понеділок

У цей день можна починати нові справи, оскільки він має потужну енергетику, які потрібно використати й скерувати в правильне русло. Однак прибирати в понеділок не можна. Вимітання сміття й миття підлоги можуть вимести з дому достаток та щастя.

Вівторок

Цей день чудово підходить для прибирання. Дозволяється прати, мити вікна, підмітати й будь-що робити по дому.

Середа

У середу дозволяється прибирати, оскільки вважається, що люди в цей день мають багато енергії. Очищення простору може покращити матеріальне становище й залучити в життя успіх. Також в цей день корисно викидати непотрібні речі, щоб залучити в життя фінанси.



У деякі дні варто оминати прибирання / Фото Pexels

Четвер

За прикметами, в цей день варто утриматися від прибирання, оскільки можна вимести з дому гроші та фінансове благополуччя.

П’ятниця

Не варто прибирати в п’ятницю й починати будь-які справи. Цей день підходить для завершення старих справ.

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Субота

Цей день для прибирання є найкращим. Будь-яке прибирання піде на користь й залучить в життя щастя, добробут та успіх.

Неділя

В останній день тижня категорично не можна прибирати. Якщо почати щось робити в цей день, то це може призвести до біди. У неділю варто піти в церкву чи присвятити час молитві. День підходить для духовного та енергетичного очищення.