Інколи плями на матраці бувають настільки брудними, що здається, врятувати його може лише хімчистка, однак це далеко не так, пише 24 Канал. Відчистити матрац можна легко завдяки домашнім засобам. Навіть складні застарілі плями можуть легко прибрати звичайні інгредієнти, як знайдуться в кожного на кухні.

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Перекис водню та сода

Поєднання соди та перекису водню – це чудовий спосіб видалити ті плями, які дуже сильно в’їлися у матрац. Перекис добре видаляє всі біологічні виділення, які накопичуються на матраці, а сода цю дію підсилює. Коли змішується перекис з содою, то це призводить до хімічної реакції, яка добре виводить пляму.

Перекис потрібно нанести на ватний спонжик й потерти ним брудну ділянку, а тоді зверху засипати содою. Залишіть засіб подіяти на 15 хвилин, а тоді добре потріть щіткою, щоб все відчистити.



Плями з матраца можна легко вивести / Фото Pexels

Лимон

Лимонна кислота, що міститься у соці лимона, здатна чудово очистити жовті плями. Сік потрібно вичавити на пляму, а через кілька хвилин протерти все щіткою, змочену в гарячій мильній воді.

Оцет

Для створення домашнього засобу на основі оцту, вам також знадобиться сода й рідке мило. Чайну ложку рідкого мила треба змішати зі 100 міліграмами оцту. Далі до цих рідин треба додати 300 міліграмів води та чайну ложку соди. Все добре перемішайте й перелийте в пульверизатор. Засіб нанесіть на пляму й потріть щіткою. За потреби, це можна повторити кілька разів.

До речі, раніше ми ділилися простим способом відіпрати пляму від кави.

Засіб для миття посуду

Спеціальна рідина для миття посуду здатна відмити жир не лише з тарілок та каструль, але й з тканини. Змочіть пляму водою, а тоді зверху налийте засіб для миття посуду так, щоб утворилася піна. Все залишіть на кілька хвилин, а тоді почистіть губкою чи щіткою.