Не варто починати чистити килим одразу хімічними засобами, пише 24 Канал з посиланням на Express. Спочатку достатньо буде скористатися звичайними побутовими речима. Експерти кажуть, що може допомогти один з кількох перевірених засобів.

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Піна для гоління

Засіб чудово видаляє жирні плями, тональний крем, соки чи розлиті ліки. Пінку треба нанести на забруднену ділянку й залишити на 30 хвилин, а потім лише протерти вологою ганчіркою й промокнути сухими серветками.

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Харчова сода

Є такі плями, які ми вчасно не помічаємо, але вони здатні сильно в’їдатися в килим. У такому випадку радимо посипати її харчовою содою. Потрібно залишити пляму на кілька годин, а тоді пропилососити. Сода вбере в себе всю пляму, а для кращого ефекту перед нанесенням, забруднену ділянку можна змочити.



Килим можна легко відчистити в домашніх умовах / Фото Pexels

Оцет

Господині часто використовують оцет замість усіляких хімічних засобів, оскільки він здатен чудово усувати різні види плям. Потрібно лише змочити ділянку оцтом й потерти жорсткою стороною губки.

Миючий засіб

Засіб для миття посуду призначений для боротьби з жирними плямами, тому легко їх може вивести з килима. Змішайте миючий засіб з теплою водою й нанесіть на килим, а після цього змийте теплою водою й промокніть паперовими рушничками.

До речі, раніше ми ділилися простим способом відіпрати пляму від кави.

Сіль

На свіжу пляму господині радять сипати сіль, яка швидко зможе увібрати каву, вино чи будь-яку іншу яскраву рідину.