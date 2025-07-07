Догляд за льоном насправді не дуже складний, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Гармонія". Втім, є кілька правил, які краще не порушувати, аби не зіпсувати одяг.

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Як прати льон?

Перше правило, яке варто запам'ятати – білі та кольорові речі обов'язково потрібно прати окремо, адже і тканина, і барвник мають натуральне походження, і тому в процесі прання можуть бути нестійкими.

Окрім того, льон не любить високої температури. Білий одяг з нього можна прати за температури у 40 градусів, а ось кольоровому краще підійде 30 градусів. В обох випадках не можна вмикати сильний віджим, а також не бажано використовувати засоби для відбілювання.



Льон потрібно прати обережно / Фото Pexels

У пральній машині сушити вироби з льону не можна – після прання варто розрівняти тканину руками, надавши їй форму. Сушіть у вертикальному положенні на мотузці чи на вішалці в тіні. Льон не дуже любить прямі сонячні промені, і через це тканина може зістаритися та вигоріти.

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Прасувати льон, втім, можна за високої температури у 200 градусів, використовуючи функцію відпарювання. Головне – не пересушіть виріб після прання. А якщо раптом це вже сталося, тоді скористайтеся водою та пульверизатором. Річ у тому, що найкраще гладенькою тканина стає саме у випадку, коли її прасують вологою.

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Аби надовго зберегти гарний вигляд льону, радять прасувати його навиворіт.

Після прасування річ з льону потрібно розкласти та дати остаточно висохнути.