Уход за льном на самом деле не очень сложный, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Гармония". Впрочем, есть несколько правил, которые лучше не нарушать, чтобы не испортить одежду.
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Как стирать лен?
Первое правило, которое стоит запомнить – белые и цветные вещи обязательно нужно стирать отдельно, ведь и ткань, и краситель имеют натуральное происхождение, и поэтому в процессе стирки могут быть неустойчивыми.
Кроме того, лен не любит высокой температуры. Белую одежду из него можно стирать при температуре в 40 градусов, а вот цветной лучше подойдет 30 градусов. В обоих случаях нельзя включать сильный отжим, а также не желательно использовать средства для отбеливания.
Лен нужно стирать осторожно / Фото Pexels
В стиральной машине сушить изделия из льна нельзя – после стирки стоит разровнять ткань руками, придав ей форму. Сушите в вертикальном положении на веревке или на вешалке в тени. Лен не очень любит прямые солнечные лучи, и поэтому ткань может состариться и выгореть.
Кстати, ранее мы уже рассказывали, как можно уменьшить счет за свет, если изменить только одну настройку в стиральной машине.
Гладить лен, впрочем, можно при высокой температуре в 200 градусов, используя функцию отпаривания. Главное – не пересушите изделие после стирки. А если вдруг это уже произошло, тогда воспользуйтесь водой и пульверизатором. Дело в том, что лучше гладкой ткань становится именно в случае, когда ее гладят влажной.
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Чтобы надолго сохранить красивый вид льна, советуют гладить его наизнанку.
После глажки вещь из льна нужно разложить и дать окончательно высохнуть.