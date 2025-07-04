Стиральная машина имеет множество режимов и применений, и большинство людей, регулярно использующих этот прибор, знают только о небольшой их доле – а потому переплачивают на 40% за электроэнергию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно Эти цветы нельзя держать в доме: настоящий магнит для несчастий

При какой температуре стирать одежду в машинке?

Стирка одежды может забирать немало электроэнергии – и для того, чтобы немного сэкономить на счетах, нужно разобраться, какие режимы использовать. И дважды думать перед тем, как запускать обычную программу стирки на своей стиралке.

Обычно максимальная температура в стиральной машине – это 90 градусов, и использовать ее не стоит почти ни в одном случае. Такая горячая вода, конечно, поможет избавиться от очень сложных осложнений, но в то же время очень вредна для одежды. Если вы будете использовать ее слишком часто, очень быстро одежда испортится и вам придется ее заменить.



Стирка одежды в машинке может потреблять много энергии / Фото Pexels

60 градусов – это более приемлемая температура, но и ее советуют использовать только в случае, если вы болеете и думаете, что на одежду могут попасть вирусы. Следующая по популярности температура для стирки – это 40 градусов. Обычно ее используют для обычной стирки, но она использует очень много электроэнергии для нагрева воды, и поэтому вы существенно переплачиваете.

Кстати, ранее мы рассказывали, как разгладить постельное белье после стирки без утюга – этот элементарный метод занимает всего 2 минуты.

Зато идеальным решением эксперты считают стирку вашего гардероба при температуре в 30 градусов – это помогает и отстирать все возможные пятна, и сохранить деньги.

Вы можете быть удивлены, и переход от 40 до 30 градусов экономит практически 40% энергии, ведь больше всего электричества расходуется именно на нагрев воды. Впрочем, если вы всегда будете использовать температуру в 30 градусов, нужно позаботиться о приобретении соответствующего моющего средства, который хорошо растворяться в теплой, а не горячей воде.