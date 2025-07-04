Подаренный букет хочется хранить как можно дольше, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". И поэтому многие засушивают цветы и оставляют их на стенах или в вазах – а делать так эзотерики не советуют.

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Почему нельзя держать засушенные цветы дома?

Не советуют приметы покупать сухие цветы даже как декор, тем более нельзя хранить в сухом виде те растения, что вы собрали самостоятельно. Древние украинские и славянские приметы утверждают, что хранение сухоцветов дома может привести к беде.

Первое поверье утверждает, что такие растения притягивают в дом мертвую энергетику – они ассоциируются с упадком природы, и вроде даже могут "высасывать" силы с того, что окажется рядом – то есть с вас. Верили, будто из-за таких цветов человек может заболеть, стать вялым и грустным без причины.



Сухие цветы дома держать не стоит / Фото Pexels

Кроме того, с сушеными цветами в доме связывают также финансовые расходы – вроде бы сухие букеты приносят бедность, и чем дольше они стоят в вашем доме, тем больше денег будет "высыхать" из кошелька.

Также верят, что сушеные цветы могут притянуть проблемы и в личную жизнь – и поэтому особенно не советуют держать их дома женщинам. Вроде бы эти букеты отпугивают счастье и любовь и приводят к одиночеству.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, какие комнатные растения притягивают безбрачие – поэтому лучше избавиться от них как можно скорее.

Кроме того, приметы утверждают, что сухие растения в доме – к застою в жизни. Из-за них вы можете потерять новые возможности, положительные изменения и развитие.